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دمشق - الرسالة نت

قتل ما لا يقل عن 41 شخصا وأصيب العشرات في قصف جوي وصاروخي روسي سوري استهدف مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب العاصمة السورية دمشق، بعد يوم دام أسفر عن مقتل أكثر من ستين شخصا بالغوطة وإدلب.

وقال مراسل الجزيرة إن طائرات روسية وسورية قصفت بشكل مكثف الأحياء السكنية في كفربطنا وسقبا وحمورية وعربين ودوما وحرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق، ما أسفر عن دمار هائل في المباني والممتلكات.

وأضاف المراسل أن مبنى سكنيا تهدم فوق ساكنيه في دوما حيث هرعت فرق الدفاع المدني للمكان بحثا عن ناجين.

وأوضحت مصادر طبية أن حصيلة القتلى مرجحة للارتفاع بسبب خطورة بعض الإصابات واستمرار القصف الجوي والصاروخي على الأحياء السكنية بالغوطة.

يوم دام

وعاشت مناطق سورية أمس يوما داميا حيث أكد مراسلا الجزيرة مقتل أكثر من ستين مدنيا في قصف جوي سوري روسي على الغوطة الشرقية بريف دمشق وبلدات في محافظة إدلب.

وقال مراسل الجزيرة إن 32 مدنيا على الأقل قتلوا -بينهم أحد أفراد الدفاع المدني- وجرح العشرات جراء غارات مكثفة أمس لطائرات روسية وسورية على الغوطة الشرقية حيث استهدف القصف مواقع مدنية وسوقا شعبية في بلدة بيت سوا وأحياء سكنية في بلدات عربين وزملكا وحزة.

وفي ريف إدلب، قال مراسل الجزيرة إن أكثر من ثلاثين شخصا قتلوا وأصيب عشرات في غارات قالت المعارضة إن طائرات سورية وروسية شنتها على مدن وبلدات إدلب وكفرنبل ومعصران ومعرة النعمان.

وأوضح المراسل أن طائرة روسية استهدفت مستشفى سرجة في جبل الزاوية بريف إدلب وألحقت به أضرارا كبيرة، وذلك بعد ساعات على استهداف روسي لمستشفى كفرنبل ومركز صحي ببلدة تل مرديخ.

الجزيرة نت