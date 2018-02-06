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لندن - الرسالة نت

هبطت الأسهم الأوروبية لأقل مستوى منذ أغسطس 2017، الثلاثاء، مع اشتداد موجة البيع العالمية وزيادة التقلبات بفعل المخاوف المتنامية بشأن التضخم وارتفاع عائدات السندات.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات ليهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية للجلسة السابعة على التوالي.

وفقد المؤشر 2.6 بالمئة بحلول الساعة 0844 بتوقيت غرينتش، بينما هبط فايننشال تايمز 100 البريطاني 2.5 بالمئة وداكس الألماني2.7 بالمئة.

ويخشى المستثمرون أن تدفع عودة التضخم البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية بخطى أسرع من المتوقع، لتقلص برامج التحفيز، التي ساهمت على مدى سنوات في تعزيز قيم الأسهم وصعدت بالأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في عامين في يناير.

ومن أكبر الخاسرين، الثلاثاء، سهم أوكادو الذي نزل 7.1 في المئة بعد أن استقرت الأرباح الأساسية لشركة التجزئة الإلكترونية البريطانية للعام كاملا لتأتي دون التوقعات، ونزل سهم بابكوك 4 بالمئة بعدما خفضت توقعاتها للإيرادات.

ومن بين الأسهم القليلة، التي سجلت مكاسب سهم انتيسا سان باولو، الذي زاد 0.4 بالمئة بعدما تعهد أكبر بنك تجزئة إيطالي بخفض قروضه المتعثرة للنصف وزيادة الإيرادات كثيرا وخفض التكاليف بموجب خطة مدتها 4 سنوات.

سكاي نيوز عربية