تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

واصلت عملة "بيتكوين" خسائرها التي ارتفعت بشكل "كارثي" وهبطت بأكثر من 15% مسجلة أدنى مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر وسط مخاوف من حملة تشنها الجهات التنظيمية في أنحاء العالم على تداول العملات الرقمية.

وهبط سعر "بيتكوين" وفقا لموقع "كوين ماركت كاب" إلى مستوى 6174 دولارا فاقدة أكثر من 13 ألف دولار عندما لامست مستوى 20 ألف دولار في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتستعد الصين في الوقت الحالي لتسديد الضربة القاضية لتداولات العملات المشفرة ومن ضمنها عملة "بيتكوين" على أراضيها، حيث ذكرت صحيفة Financial news أن بنك الشعب الصيني أوصى بإغلاق كافة المواقع الإلكترونية ومنصات تداول العملات المشفرة الموجودة داخل الصين.

وبجانب هذه الإجراءات طلب بنك الشعب الصيني، حجب المواقع ومنصات التداول خارج الصين وإزالة التطبيقات ذات الصلة من متاجر التطبيقات.

وتعتبر هذه الخطوة هي الأحدث في سلسة إجراءات اتخذتها الصين لتقنين تداول العملات المشفرة والتي كانت تستحوذ على 90 بالمئة من تداول هذه العملات عالميا والتي انخفضت إلى أقل من 1 بالمائة في الوقت الحالي.

وفقدت العملات الرقمية نحو 431 مليار دولار من قيمتها السوقية بنسبة خسائر تتجاوز نحو 60.53 بالمئة بعدما تراجعت من مستوى 712 مليار دولار في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي لتسجل نحو 281 مليار دولار في الوقت الحالي.

عربي21