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الرسالة نت - وكالات

يأمل مانشستر يونايتد أن ينجح في تجديد عقد حارس مرماه ديفيد دي خيا خلال الفترة المقبلة، لغلق الباب أمام العديد من الفرق الأوروبية التي تريد التوقيع معه.

ويعدّ دي خيا الهدف الأول لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بعدما تعطل انتقاله في اللحظات الأخيرة لـ"الميركاتو" الصيفي عام 2015.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن الحارس الذي ينتهى عقده صيف 2019، بدأ التفاوض مع إدارة "الشياطين الحمر" حول العقد الجديد، حيث طلب الحصول على مبلغ 21 مليون جنيه إسترليني سنويا مقابل التجديد.

وأكدت "صن" أن الحارس يطمح إلى حصوله على ثاني أعلى راتب في الفريق بعد أليكسيس سانشيز، إذ طلب مبلغ 375 ألف جنيه إسترليني، في حين يتقاضي 210 آلاف جنيه إسترليني حاليا.

من جانبها, ستبدأ إدارة اليونايتد في بحث مطالب دي خيا، خاصة أنها تعتبره أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق, وترغب باستمراره فترة أطول.