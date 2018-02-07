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الرسالة نت - وكالات

رحّب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي, بالانضمام لريال مدريد, خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كورتوا لصحيفة "سبورت فووت" البلجيكية: "أعلم أن هناك العديد من الشائعات حول ضم حارس مرمى جديد لتشيلسي، لكني لا ألتفت لذلك، وأركز على مستقبلي فقط مع الفريق".

وأضاف: "إذا كان هناك اهتمام حقيقي من جانب ريال مدريد لضمي ولا أعرف صحة ذلك، فعليهم الحديث مع مسؤولي تشيلسي".

وتابع: "يوما ما سأعود لمدريد، وإذا أظهر الريال رغبة حقيقية في ضمي فيمكن أن يتغير موقفي، لكني في الوقت الحالي أتحدث مع تشيلسي حول تجديد عقدي".

وينتهي عقد كورتوا مع تشيلسي في صيف عام 2019، وشارك هذا الموسم في 33 مباراة بجميع المسابقات، وتلقت شباكه 32 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة.

يشار إلى أن كورتوا انضم إلى تشيلسي في صيف 2011 قادما من جينك البلجيكي، وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، واستمر معه حتى عودته إلى قلعة "ستامفورد بريدج" في 2014.