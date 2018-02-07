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رام الله - الرسالة نت

باتت الضفة الغربية ليلتها على ارتقاء شهيد في نابلس، واستفاقت صباحاً على شهيد آخر في الخليل، وبين الحدثين اعتقل جيش الاحتلال 17 مواطناً في مختلف المحافظات، بينهم أطفال.

وأعلن جيش الاحتلال فجراً قتل فلسطيني نفذ عملية طعن قرب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة شمال الخليل، أسفرت عن إصابة مستوطن. ولم يتم حتى اللحظة تحديد هوية الشهيد من مصادر رسمية.

وسبق ذلك ارتقاء الشاب خالد وليد التايه (22 عاماً) شهيداً، خلال مواجهات عنيفة في مدينة نابلس ليلاً، بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال لتنفيذ "عملية أمنية" وفق إعلان الجيش.

اعتقالات

وأعلن جيش الاحتلال اعتقال 17 مواطناً في الضفة الغربية، لكن مصادر محلية أكدت أن العدد تجاوز الـ20 معتقلاً تم توثيق أسمائهم.

ووفق مصادر محلية، فإن جيش الاحتلال اعتقل 6 مواطنين من أريحا، بينهم طفلان، وهم: أحمد الصرفندي، وعدي الصرفندي، والأطفال رائد الصرفندي، أمير الصرفندي، أحمد ابو زيد، كرم القطراوي.

واعتقل جيش الاحتلال أيضاً الشبان قصي محمود حامد، وصهيب حامد، وعبد الحميد أبو سمحة من سلواد، والشبان عبد الله غسان ضراغمة، وأحمد غسان ضراغمة، ومهند غالب عويس، ومحمد خضر عويس، من اللبن الشرقي.

كما اعتقل جيش الاحتلال ثائر خضر مسالمة، ونضال أبو عاهور من مدينة بيت لحم، وإحسان طقاطقة من بيت فجار، وأحمد البربري من مخيم العزة، ومحمد عبد القادر اعمر من طولكرم، وساهر محمد أبو بكر من يعبد، وعودة جهاد عودة من قلقيلية، وتامر قنديل من نابلس، وخالد رائد الشيخ من بدو شمال غرب القدس.

وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أفرج عن 7 شبان كان قد اعتقلهم خلال المواجهات في مدينة نابلس.

حداد بالضفة

وتشهد مدينة نابلس اليوم الأربعاء حداداً على روح الشهيد خالد التايه، بعد ارتقائه خلال المواجهات العنيفة في نابلس، التي أسفرت أيضاً عن إصابة أكثر من 50 متظاهراً.

وأعلنت فصائل وطنية الحداد العام في المدينة حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، ودعت إلى أوسع مشاركة في تشييع الشهيد عند الساعة العاشرة والنصف، انطلاقاً من مستشفى النجاح الجامعي باتجاه قريته عراق التايه.

ودعت الفصائل إلى يوم غضب شعبي عام في كافة أرجاء المحافظة يوم الجمعة المقبل.

وقال جيش الاحتلال إنه دخل مدينة نابلس لتنفيذ "عملية أمنية" فتعرض للهجوم من المدينة بأكملها، ما دفع جنوده إلى إطلاق الرصاص من أجل الخروج من المدينة. وكشفت مقاطع فيديو مشاركة مئات المتظاهرين في التصدي لقوات الاحتلال وجهاً لوجه، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة 50 متظاهراً وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن أغلب الإصابات كانت بالرصاص الحي، و6 إصابات منها كانت خطيرة، وقد تم إدخال الحالات إلى غرف العمليات والعناية المكثفة.

وكانت مصادر محلية قالت إن جيش الاحتلال اعتقل 7 شبان خلال المواجهات، قبل أن يُعلن صباح اليوم عن إطلاق سراحهم.

المصدر | الترا فلسطين