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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الصادرة صباح الأربعاء، عن وجود انقسام بين أعضاء حكومة الاحتلال، حول إقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة، الأمر الذي أدّى إلى تأجيل عقد جلسة "الكابينيت" المتعلقة بمناقشة الأوضاع في غزة.

وقالت الصحيفة إن الخلافات نشبت بين وزير الحرب افيغدور ليبرمان، ووزير النقل والمواصلات يسرائيل كاتس، مشيرة إلى أن "الكابينيت" أوعز لمجلس الأمن القومي، بضرورة عرض خطة ومقترحات خلال شهر لتدارك الأوضاع في غزة، و"لم يلتئم الكابينيت لهذه اللحظة للاطلاع على توصيات المجلس".

وبيّنت الصحيفة أن من بين المقترحات المقدمة أن يموّل الاتحاد الأوروبي مشاريع اغاثية في قطاع غزة، إلى جانب دول أقصى شرق آسيا من أجل السيطرة على الوضع في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح الثاني يتمثل في تنفيذ خطة الجزيرة الاصطناعية التي قدمها كاتس.

وبيّنت الصحيفة أن "الكابينيت" والمنظومة الأمنية تدعم مقترح كاتس، غير أن ليبرمان يعارضه ما دفع بنتنياهو إلى تأجيل عقد الجلسة، حيث وعد كاتس بأن يعرض الموضوع للتصويت في جلسة "الكابينيت" القادمة.

وحذر أكثر من مسؤول أمني إسرائيلي القيادة السياسية للكيان، من خطوة تفجير الأوضاع في غزة.