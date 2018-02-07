تصغير الخط تكبير الخط

الضفة المحتلة - الرسالة نت

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، اقتحامها لمدينة نابلس، فيما شنت حملةً واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عددًا من المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال حي رفيديا في نابلس، حيث سمعت أصوات انفجاراتٍ كبيرة قرب مبنى "جامعة النجاح" الحرم القديم، فيما سمع إطلاق نار كثيف، بعد انتشار جيش الاحتلال في المكان.

واعتقلت دوريات الاحتلال الشاب ثائر قنديل من المنطقة، عقب مداهمتها.

وفي قرية اللبن الشرقية قضاء نابلس، جرى اعتقال كل من: عبدالله غسان ضراغمة، واحمد غسان ضراغمة، ومهند غالب عويس، ومحمد خضر عويس.

وجرى اعتقال الأسير المحرر الشاب إحسان حميد طقاطقة (23 عامًا)، خلال اقتحام لبلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، فيما اقتحمت قوة للاحتلال منزل المواطن يوسف الكوازبة قرب دوار النجمة في مدينة بيت لحم.

واعتقلت قواتٌ أخرى الشبان احمد البربري، ونضال ابو عاهور، وثائر مسالمة، من مخيم العزة في بيت لحم.

وجرى اعتقال الشاب ساهر أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، عقب اقتحام البلدة، فيما جرى اعتقال مجموعة من المواطنين في ضاحية شويكة بمدينة طولكرم.

وفي أريحا، جرى اعتقال: أحمد الصرفندي، وعدي الصرفندي، ورائد الصرفندي، واحمد ابو زيد، وكرم القطيري. فيما تم اعتقال المواطن عودة جهاد، من قلقيلية.

وفي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صهيب حامد، بعد مداهمة وتفتيش منزله في قرية سلواد شمال مدينة رام الله.