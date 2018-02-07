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الرياض- الرسالة نت

قال عبد الله نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة -في تغريدة له على تويتر- إن والده اتصل به من سِجن ذهبان وهو بخير وعافية، متمنيا أن يتمم الله عليه بالفرج العاجل.

وكان العودة الابن نشر تغريدة نهاية الشهر الماضي قال فيها إن والده نقل إلى المستشفى بعدما قضى أكثر من أربعة أشهر في سجن انفرادي في ذهبان بمحافظة جدة.

واعتقل الشيخ -وهو من أبرز وجوه "تيار الصحوة"- منتصف سبتمبر/أيلول الماضي ضمن حملة اعتقالات قالت السلطات إنها موجّهة ضد أشخاص يعملون لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة.

وقال أحد أفراد الأسرة إن السلطات السعودية لم تستجوب الشيخ أو توجّه اتهاما إليه، ووضعته في الحبس الانفرادي.

وأضاف أنه يعتقد أن الداعية محتجز لأنه لم يمتثل لأمر من السلطات بنشر نص محدد على تويتر لدعم حصار قطر الذي تقوده الرياض منذ يونيو/حزيران الماضي.

وبدلا من ذلك، نشر تغريدة في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي جاء فيها "اللهم ألّف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم".

واستنكرت هيئات وشخصيات إسلامية اعتقال العودة وعدد من العلماء داعية إلى الإفراج الفوري عنهم. كما طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السلطات السعودية "بتغليب صوت الحكمة" وعدم الزج بالعلماء في قضايا الخلاف السياسي.