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واشنطن- الرسالة نت

تكبدت العملات الافتراضية بتكوين خسائر حادة منذ مطلع 2018، مع استمرار تشديد حكومات حول العالم على متداوليها.

ونزل رأس المال السوقي للعملات الافتراضية مجتمعة إلى نحو 296 مليار دولار خلال تداولات أمس الثلاثاء مقابل نحو 832 مليارا قبل شهر بخسارة تقدر بنحو 536 مليارا، وفق حسابات الأناضول.

وعمقت العملات الافتراضية خسائرها على مدار الجلسات القليلة الماضية تحت وطأة موجة هبوط حادة طالت كافة الأسواق العالمية.

ونزلت بتكوين الأكثر شهرة أمس دون ستة آلاف دولار لأدنى مستوياتها منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قبل أن ترتد بالتعاملات المتأخرة، ويصل سعر الوحدة الواحدة إلى 7077 دولارا بخسارة 3.05% مقارنة بخسائر صباحية فاقت 20%.

وعلى نحو مماثل، هبطت عملة إيثيريوم بنسبة 1.53% إلى 715 دولارا بقيمة سوقية عند 69.44 مليارا، وتراجعت عملة ريبل 0.9% إلى 0.69 دولار بقيمة سوقية عند 27.57 مليار.

وكانت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية قالت الأحد الماضي إنها ستحظر على العملاء شراء بتكوين باستخدام بطاقات الائتمان.

وبهذا انضم البنك البريطاني إلى العملاقين الأميركيين "جيه بي مورغان" و"سيتي غروب" اللذين أعلنا عن حظر مماثل بسبب القلق من أن البنوك قد تتعرض للمساءلة عندما تهوي قيمة العملات الشديدة التقلب.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الافتراضية بنحو كبير خلال 2017 لتنهي العام عند 569.7 مليار دولار بزيادة 552 مليارا عن أرقام 2016.

المصدر : وكالة الأناضول