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الضفة المحتلة - الرسالة نت

أصيب 29 مواطنا على الأقل اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة حلحول شمال الخليل عقب استشهاد الشاب حمزة يوسف نعمان زماعرة (19عاما.)

وقالت مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 29 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والاختناق والضرب، حيث تم نقل أحد المصابين بالرصاص الحي في يده الى إحدى المستشفيات بالخليل لتلقي العلاج، فيما تم علاج 19مصابا بالاختناق و3 مصابين تعرضوا للضرب ميدانيا من قبل طواقم الإسعاف التي تواجدت في المكان.

وفي السياق، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة حلحول الاضراب العام عقب استشهاد الشاب حمزة زماعرة.

وقال مراسلنا، إن مكبرات المساجد نعت الشهيد الزماعرة، ودعت إلى الإضراب والحداد العام.

في غضون ذلك، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن والد الشهيد حمزة الزماعرة، بعد أن استجوبته وتعرف على نجله الشهيد في مركز تحقيق عصيون، وسلمته بلاغا لنجلية لمراجعة المخابرات الإسرائيلية في مركز توقيف وتحقيق عصيون.

يشار إلى أن الشهيد الزماعرة هو أسير محرر، وأن اثنين من أشقائه رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.