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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إسبانية، أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد, غاضب من لاعب الوسط إيسكو، بعد مستواه الباهت في الفترة الماضية.

وبحسب برنامج "الشيرنغيتو" الشهير في إسبانيا، فإن زيدان غاضب ومحبط للغاية من أداء إيسكو، الذي سانده في الفترة الماضية، وفرّط بالكولومبي جيمس رودريغيز لبايرن ميونيخ من أجله.

وأوضح "الشيرنغيتو" أن المدرب يخطط لبيع اللاعب في نهاية الموسم الجاري, إذا لم يستعد مستواه خلال الفترة المقبلة.

ويمر ريال مدريد بحالة من التراجع الحاد في المستوى منذ بداية الموسم، ويحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني، كما ودّع منافسات الكأس على يد ليغانيس.