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الرسالة نت - وكالات

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وسوشو، في دور الـ16 من كأس فرنسا واقعة طريفة، بعدما شارك البرازيلي دانييل ألفيس ظهير أيمن سان جيرمان، كحارس مرمى لفريقه مدة دقيقة واحدة.

وحصل كيفن تراب حارس سان جيرمان على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي مع يوهان توزغار مهاجم سوشو في الدقيقة 90 من المباراة, التي انتهت بفوز سان جيرمان (4-1), وتأهله لربع النهائي.

وشارك ألفيس كحارس مرمى، إذ أن أوناي إيمري مدرب الفريق، كان قد استنفد تغييراته الثلاثة، لكن اللاعب لم يستمر طويلا في المركز الجديد عليه، كون الحكم احتسب دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع.