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الرسالة نت - وكالات

عادت الأسواق المالية في آسيا، وفي مقدمها طوكيو وهونغ كونغ إلى التحسن، الأربعاء، بعد تراجع اليوم السابق، مع عودة ثقة المستثمرين بفضل أداء "وول ستريت" الإيجابي.

وكانت الأسواق شهدت تراجعا قياسيا، الثلاثاء، نتيجة الذعر الذي أثاره انهيار مؤشر داو جونز على خلفية القلق من زيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

وكان هذا التحسن ملموسا على صعيد معظم الأصول الأخرى كالذهب، كما أن البيتكوين تحسن إلى 7335 دولارا بعد أن تراجع إلى ما دون 6 آلاف دولار الثلاثاء، أدنى مستوى له منذ 3 أشهر.

وإذ توقع المحللون أن تستمر التقلبات، استبعدوا في المقابل أن تشكل الخسائر التي سجلت هذا الأسبوع مصدر قلق كبيرا للمتعاملين.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي 0.1 بالمئة أو 35.13 نقطة إلى 21645.37، بينما تحسنت بورصة سيدني 1.2 بالمئة وسنغافورة 0.8 بالمئة وسول بشكل طفيف، وارتفعت تايبيه 2.5 بالمئة، ومانيلا 1 بالمئة.

كما واصل الدولار الأسترالي تحسنه إزاء الدولار بنسبة 0.3 بالمئة، بينما كسبت عملة كوريا الجنوبية 0.8 بالمئة، وسُجل تحسن أيضا في أسعار تداول الراند الجنوب أفريقي والبيزوس المكسيكي إزاء الدولار.

سكاي نيوز عربية