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غزة - الرسالة نت

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد انطلاق دوري الدرجة الثالثة فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب".

وقال سامي أبو الحصين الأمين العام المساعد باتحاد القدم, إن دوري الدرجة الثالثة سينطلق في السادس عشر من مارس المقبل.

وأوضح أبو الحصين أن قرعة الدوري ستجري في السادس من مارس الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الاتحاد غرب غزة.

وذكر أن تسجيل اللاعبين للدرجة الثالثة, سيبدأ من يوم غد الخميس وينتهي في الخامس عشر من فبراير الجاري، مشيرا إلى أنه يحق لكل فريق تسجيل 5 لاعبين جدد فقط.