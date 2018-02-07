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غزة-الرسالة نت

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والدة الشهيد البطل أحمد نصر جرّار.

وقال هنية، خلال اتصاله، اليوم الأربعاء، إن الشهيد أحمد هو ابننا وابن الأمة الإسلامية جمعاء، معبراً عن فخر الشعب الفلسطيني والأمة جميعا بهذا المجاهد البطل.

وأكد أن شهادة أحمد تفتح الطريق واسعا للشباب الفلسطيني المنتفض والثائر على المحتل.

ولفت هنية أن بطولة الشهيد جرار عكست مستوى الجرأة والإيمان العميق الذي تربي عليه في هذا البيت على خطى والده القائد نصر جرّار.

كما أشاد بعائلة الشهيد جرّار عائلة الشهداء والبطولة، ووالدته التي أبدت معالم الصبر والثبات.

ونعت حركة حماس، صباح أمس الثلاثاء، الشهيد القسامي أحمد جرار نجل القائد القسامي نصر جرار استشهد بعد اشتباك مسلح مع الاحتلال في جنين.