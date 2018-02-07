تصغير الخط تكبير الخط

القدس المحتلة-الرسالة نت

هدمت آليات تابعة لسلطات الاحتلال، الأربعاء، منشأة سكنية فلسطينية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وذكر المواطن المقدسي محمود علي طعمة، أن جرافات تابعة لبلدية القدس الاحتلالية هدمت منزل نجله الكائن في حي "عين اللوزة" ببلدة سلوان، متذرعة بافتقار البناء للتراخيص الإسرائيلية.

وأوضح أن هدم المنزل البالغة مساحته 110 أمتار مربعة، أسفر عن تشريد ستة أفراد؛ بينهم أطفال.

وقال المواطن طعمة إن نجله كان قد دفع مبلغ 100 ألف شيكل (نحو 29 ألف دولار أمريكي) كـ "مخالفات مالية"، في محاولة لتفادي عملية الهدم.

وفي الخليل، ذكر الناشط في مجال مقاومة الاستيطان، يوسف أبو ماريا، أن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم منشأة زراعية في بلدة بيت أمر شمال المدينة؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح أبو ماريا، أن سلطات الاحلال أخطرت المواطن جميل محمد أبو ماريا بهدم بركة لتجميع المياه تستخدم لأغراض زراعية، وذلك بزعم وقوعها داخل حدود أراضٍ يصنّفها الاحتلال كـ "أراضي دولة".

ونوه الناشط الفلسطيني، إلى أن هذه البركة تم تشييدها منذ عامين بتمويل من قبل مؤسسة أوروبية، وطالبت الإدارة المدينة التابعة للاحتلال المواطن أبو ماريا بضرورة مراجعة محكمة الاحتلال، للاعتراض على قرار الإخطار خلال أيام.