تصغير الخط تكبير الخط

نابلس-الرسالة نت

شيَّع المئات من مواطني مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة صباح اليوم الأربعاء جثمان الشهيد خالد التايه (22 عاما) والذي ارتقى ليلة أمس خلال مواجهات مع الاحتلال، وذلك بعد إصابته بجراح خطرة في منطقة الصدر.

وشارك في موكب التشييع جماهير غفيرة من المدينة، حيث انطلق من مستشفى النجاح التخصصي إلى دوار الشهداء وصولا إلى مسقط رأسه في قرية عراق التايه للصلاة عليه ومواراة جثمانه في مقبرة تلة العامود.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة أحياء من المدينة في ساعة مبكرة من مساء أمس الثلاثاء؛ حيث رافق ذلك اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، أطلق خلالها الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى ارتقاء الشهيد وإصابة أكثر من 70 مواطنا بجراح مختلفة.

يشار إلى أن لجنة التنسيق الفصائلي قد أعلنت اليوم الحداد على روح الشهيد التايه، مشددة على أن يكون يوم الجمعة يوم غضب في مدينة نابلس وقراها تنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.