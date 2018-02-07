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بيروت-الرسالة نت

نظمت اللجنة الشعبية والفصائل الفلسطينية في مخيم الرشيدية، اليوم الأربعاء، اعتصامًا تضامنيًا مع مدينة القدس المحتلة، ورفضًا لتقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأكد عضو اللجنة الشعبية ياسر هجاج أن "شعبنا الذي يخوض أشرس معارك النضال في مواجهة المحتل لن يرضى بفلسطين دون القدس عاصمتنا الأبدية".

وشدد على ضرورة استمرار خدمات "أونروا" وتحسينها ودعم وموازنتها، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تمويل الوكالة، محذرًا من المساس بخدمات اللاجئين أو حقوق الموظفين.

وفي شمال لبنان، نظمت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية اعتصاماً حاشداً امام مقر أونروا دعماً لمدينة القدس وصمود ابناء شعبنا ورفضاً للمساس بالخدمات التي تقدمها "أونروا".

وأكد المشاركون أهمية توفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين الى حين عودتهم الى ديارهم، رافضين المساس بأي من حقوقهم.