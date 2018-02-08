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الرسالة نت - وكالات

بدأ نادي مانشستر يونايتد، تحركاته لمنافسة باريس سان جيرمان على التعاقد مع البرازيلي فابينيو لاعب وسط موناكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن لاعب جديد في مركز خط الوسط، تحسبا لرحيل البلجيكي مروان فيلايني بعد انتهاء عقده بختام الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن مورينيو يأمل التعاقد مع نجم موناكو، خاصة أنه يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، وهو الذي يبحث عن المدرب البرتغالي خلال الفترة المقبلة.

ويملك مانشستر يونايتد في قائمته الإكوادوري لويس أنطونيو فالنسيا الذي يشغل مركز الظهير الأيمن في الوقت الجاري، بالإضافة للإيطالي ماتيو دارميان، إلا أن مورينيو لا يبدو مقتنعا بقدرات الأخير.

ورصدت إدارة "الشياطين الحمر" مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع فابينيو الصيف المقبل، في ظل رغبة سان جيرمان بضمه أيضا.