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الرسالة نت - وكالات

أصبح لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق، أبرز المرشحين لتولي تدريب تشيلسي خلال الفترة المقبلة، إلا أنه يريد أن يبدأ مهمته مع الفريق الصيف المقبل وليس حاليا، بسبب اختيار طاقمه المعاون.

وتراجعت نتائج تشيلسي هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، وتشير التقارير إلى قرب إقالته من تدريب الفريق اللندني.

وقالت صحيفة "تيلغراف" الإنجليزية، إن إنريكي يتطلع لبدء مهمته مع تشيلسي الموسم المقبل، لانشغال طاقمه التدريبي الذي عمل معه مسبقا في برشلونة، بتدريب سيلتا فيغو حاليا.

وذكرت "تيلغراف" أن كلا من خوان كارلوس أونزوي مساعد إنريكي السابق في برشلونة، وروبرت مورينو المساعد الثاني، ورافائيل بول مخطط الأحمال، وخواكيم فالديس الطبيب النفسي، مرتبطون بعقد مع سيلتا فيغو حتى عام 2019.

وأوضحت أن إنريكي اتفق بالفعل على ضم مورينو وبول وفالديس لجهازه المعاون في تشيلسي بعد نهاية هذا الموسم، بينما من غير المرجح أن يترك أونزوي منصبه كمدير فني لسيلتا فيغو من أجل العودة لشغل دور الرجل الثاني مع انريكي.

وأشارت إلى أن المدرب الإسباني مرشح أيضا لتدريب أرسنال الموسم المقبل, في حالة عدم اتفاقه مع تشيلسي.