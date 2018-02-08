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الضفة المحتلة-الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة دهم واعتقال في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة.

ففي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة اللبن الشرقية جنوب المدينة شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت مواطنين أحدهما طفل.

وأفاد شهود عيان، بأن أكثر من 25 آلية عسكرية للاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وانتشرت في العديد من أحيائها، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشاب سرحان رفعت ضراغمة (24 عاما)، والطفل محمد حربي ضراغمة (15 عاما).

كما واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة اوصرين جنوب شرق نابلس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي بلدة دوما جنوب نابلس، اعتقلت قوة للاحتلال، الليلة الفائتة، الشاب عبد السلام دوابشة من بلدة دوما على حاجز جبع.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال وبأعداد كبيرة من الجنود بلدتي برقين وواد برقين فجر اليوم الخميس، واعتقلت أربعة مواطنين وفتشت منازل وديوان آل جرار.

وذكرت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال داهموا عددا كبيرا من المنازل وفتشوها في برقين والواد باستخدام الكلاب البوليسية، وتخللها إطلاق نار وأصوات تفجيرات مجهولة المصدر خلال عمليات التمشيط والتفتيش في محيط عدد من المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين هم: صهيب جرار، وهو ابن عم الشهيد جرار، وصلاح شلبي، ومحمد ومحمود نصري شلبي وأحمد الكستوني ونكلت بذويهم.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل جنين الغربي خلال عملية الدهم ومنعت الدخول والخروج من المدينة.

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين مجد زيدان، مراد مخلوف ويزن ملاح من عنبتا قرب المدينة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين يعقوب هاني لدادوة من المزرعة الغربية شمال المدينة، كما اعتقلت يونس خيري بعيرات من كفر مالك شرقها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال يوسف الطيطي من مخيم الفوار جنوب المدينة، وناصر عثمان عمرو من دير رازح جنوبها.