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غزة-الرسالة نت

توغلت عدة آليات عسكرية (إسرائيلية)، صباح اليوم الخميس، في أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة القرارة، شمال شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة وسط إطلاق نار وأعمال تجريف.

وأفادت مصادر محلية، بأن ست آليات عسكرية (إسرائيلية) تضم ثلاث جرافات وثلاث دبابات انطلقت من المواقع العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق خانيونس، وتوغلت لمسافة تزيد عن150مترا في أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة القرارة.

وأوضحت المصادر، أن عملية التوغل تتزامن مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف في أراضي المواطنين الحدودية ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار.

يشار إلى أن آليات الاحتلال العسكرية تتعمد التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.