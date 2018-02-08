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دبي-الرسالة نت

ربما لاحظت أن منصة "إنستاغرام" قامت بإعادة ترتيب خلاصة الأخبار لديها، حيث قامت المنصة بإظهار المشاركات التي تعتقد أن المستخدم سيجد فيها إثارة أكثر للاهتمام، مما يعني أن المنصة تجبر المستخدم على مشاهدة المشاركات التي تريدها في الجزء العلوي من صفحة خلاصة الأخبار.

وعلى الرغم من عدم وجود طريقة لإعادة خلاصتك إلى الترتيب الزمني حتى الآن، فهناك طريقة لضمان عدم تفويت المشاركات المهمة لك.

وإذا كنت ترغب في عدم تفويت المشاركات الهامة من الأصدقاء، يمكنك وضع تنبيهات للأشخاص الذين لا تود فقدان مشاركاتهم على المنصة.

كيفية الحصول على إخطار في "إنستاغرام"

1) قم بفتح صفحة الملف الشخصي الذي تريد الحصول على إشعارات منه.

2) انقر على الثلاث نقاط الموجودة في أعلى يسار الصفحة.

3) حدد على تشغيل إشعارات المنشورات.