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الرسالة نت-ترجمة خاصة

هآرتس:

نتنياهو: تلميحات القائد العام للشرطة تضع شكوك على توصيات الشرطة.

النظام الصحي في قطاع غزة ينهار: 40% من الأدوية نفدت، وعمليات جراحية مؤجلة، ورفوف والصيدليات الحكومية فارغة، وهناك حاجة لـ 18 مليون دولار لتوفير الأدوية اللازمة.

قتلت القوات الأمريكية أكثر من 100 مقاتل من الأسد كانوا يخططون لمهاجمة دير الزور

الحكومة الإسرائيلية تعمل على خطة لمصادرة الأموال التي تدفع للأسرى وتحويلها لصالح المستوطنين.

السعودية تنفي منح الخطوط الجوية الهندية خط طيران من أجوائها لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

يديعوت أحرونوت:

وافقت المملكة العربية السعودية اليوم على مرور الرحلات الجوية بين الهند و"إسرائيل" من مجالها الجوي لاختصار الوقت.

بسبب تصاعد وتيرة العمليات والاضطرابات في الضفة الجيش قرر تعزيز قواته في فرقة الضفة الغربية بدءً صباح غد الخميس بعدد من كتائب الاحتياط.

سوريا تحذر "إسرائيل" من عواقب هجماتها.

معاريف:

احتمال رد نظام الأسد على الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية آخذة في التزايد.

مصادر في السعودية تُنكر: لم نوافق على مرور الطائرات الإسرائيلية فوق أراضينا.

8 قتلى في حوادث الطرق في غضون يومين.

44% من سكان تل أبيب لن يصوتوا "لرون خولدائي" لفترة أخرى في رئاسة بلدية تل أبيب.

"إسرائيل" هيوم:

عضو الكنيست الإسرائيلي يعقوب بيري يستقيل من الكنيست بسبب الكذب.

بسبب تهديدات حماس: مناشدة لتوفير حماية مضاعفة للحاخام الكبير اسحق يوسف.

الفلسطيني الثالث الذي حاول التسلل إلى مستوطنة "إيتمار" بلباس عسكري الأسبوع الماضي وتمكن من الفرار "سلّم نفسه لقوات الجيش قبل قليل".

المحققون أوصوا القائد العام للشرطة الإسرائيلية بتوجيه لائحة اتهام بالرشوة ضد نتنياهو.

القناة 7 العبرية:

اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين مطلوبين في يهودا والسامرة ليلة أمس.

تم القبض على مشتبه به في رمي قنابل مولوتوف في الفوار.

فتحت مصر معبر رفح لمدة ثلاثة أيام.

مصر إلى تركيا: لا تنتهكوا حقوقنا في الشرق الأوسط.

لبنان: لن نسمح لإسرائيل ببناء الجدار الحدودي.

سوريا: سيكون للهجوم الإسرائيلي عواقب وخيمة.

القناة 12 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية وتم ضبط العديد من الأسلحة.

نتنياهو ينفي إرسال محققون خاصون خلف المحققين معه من الشرطة الإسرائيلية.

لبنان غاضب بسبب الجدار الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.

القناة 14 العبرية:

نقلا عن نائب الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة تسعى إلى حل سلمي للأزمة مع كوريا الشمالية.

استمرار مطاردة قاتل "إيتمار" بن غال هناك خوف من ارتفاع وتيرة العنف، وهناك قلق من أن تنضم فتح إلى موجة العنف مع حماس.

والا العبري:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية وتم ضبط العديد من الأسلحة.

قوات الامن المصرية اعتقلت 18 عنصرا من داعش خططوا للتسلل إلى قطاع غزة بهدف اغتيال "إسماعيل هنية" وتفجير المسجد الذي يصلي فيه صلاة الجمعة غرب غزة.

اعتقال شاب فلسطيني على مدخل محكمة سالم وبحوزته "كوع متفجر"، الجيش أغلق المكان وقام باستدعاء خبير متفجرات.