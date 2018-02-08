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الرسالة نت-ترجمة مؤمن مقداد

قال وزير الطاقة (الإسرائيلي) يوفال شتاينيتس: "إن (إسرائيل) ستعتبر استهداف البنى التحتية التابعة لها بمثابة إعلان حرب شاملة من قِبل لبنان وسوريا"، معقباً بذلك على تهديدات حزب الله بضرب منصات الغاز الإسرائيلية.

ورأى شتاينيتس في تصريحات صحفية أن التعاون الوثيق بين النظام السوري وحزب الله يجعلهما كيانا واحدا، مؤكدا أن (إسرائيل) لا تريد الحرب ولكن إذا اقتضت الضرورة فإنها ستخاطر من أجل منع تحوّل سوريا إلى قاعدة أمامية إيرانية وتَسلح حزب الله بصواريخ دقيقة، وفق قوله.

وأوضح أن (إسرائيل) ولبنان معنيان في حل دبلوماسي وذلك إذا كف لبنان عن توجيه التهديدات، مشدداً على أن (إسرائيل) تملك القدرات الأكثر تطورا في العالم للدفاع عن منشآتها النووية لكنها لا تكتفي بذلك وتقوم باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية هذه المنشآت، وفق تعبيره.