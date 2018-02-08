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رفح-الرسالة نت (تغطية خاصة)

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، لسفر الحالات الإنسانية وعودة العالقين إلى غزة.

وأفاد مراسل "الرسالة نت"، أن السلطات المصرية فتحت اليوم الخميس بوابة المعبر؛ إيذانا ببدء العمل فيه، فيما من المقرر أن يغلق مساء غدٍ الجمعة مجددا حتى إشعار آخر.

وفي أولى ساعات تشغيله لليوم الثاني، غادرت عدة حافلة تقل 145 مواطنا، وتسعة مرضى.

وكانت السلطات المصرية قد سمحت أمس الأربعاء بسفر حافلة واحدة و7 إسعافات عبر معبر رفح البري.

وجاء فتح المعبر بشكل مفاجئ، حيث لم تعلن السلطات المصرية مسبقاً عن موعد فتحه كما جرت العادة، حيث أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة بشكل مفاجئ ظهر أمس عن فتح معبر رفح استثنائيًا في الاتجاهين ثلاثة أيام.

وقالت السفارة في بيان مقتضب عبر صفحتها على "فيسبوك": إن "السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري ثلاثة أيام بدءا من "اليوم" الأربعاء حتى الجمعة لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين".

وهذه المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر خلال عام 2018، إذ أُغلق منذ بداية العام 38 يومًا، مما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وأعاق نحو 30 ألف مواطن عن السفر لحاجات إنسانية.

وكانت حكومة الوفاق قد تسلمت بعيد توقيع اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي فتح وحماس برعاية المخابرات المصرية كافة المعابر في قطاع غزة.