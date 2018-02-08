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الرسالة نت-ترجمة مؤمن مقداد

دعا وزير الزراعة الاسرائيلي اوري ارييل، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى عدم منع تطبيق القانون المقترح لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال اريئيل: "إن مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست يواف كيش وأعضاء آخرون بالكنيست حول تطبيق السيادة في "يهودا والسامرة"-الضفة الغربية-سيتم رفعه يوم الأحد"، مضيفاً "لقد آن الأوان للسيادة".

وتابع: "سيدي رئيس الوزراء لقد آن الأوان لذلك، وقد وافقت اللجنة المركزية لليكود على هذا، وجميع الأطراف في الائتلاف مؤيدون لها، وعليكم إعطاء الضوء الأخضر للمضي قدما من أجل الوصول إلى المكان الكبير الذي يخلق سيادة جيدة على بلدنا"، وفق قوله.

وقال: "سنعمل بجميع سلطاتنا السياسية والعامة حتى يمر هذا القانون".