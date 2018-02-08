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الرسالة نت- ترجمة خاصة

اعتمدت المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات جديدة تبلغ قيمتها 42.5 مليون يورو لصالح الفلسطينيين، بما في ذلك دعم مخصص لشرق مدينة القدس المحتلة.

وقال المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع، يوهانس هان: "مع هذه المجموعة الجديدة من المساعدات يستمر الاتحاد الأوروبي في دعم الفلسطينيين في طريقهم نحو إقامة دولتهم كجزء من حل الدولتين، مع القدس عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين"، حسب قوله.

وأضاف "الاتحاد الأوروبي كان وسيبقى أكثر المانحين أهمية وموثوقية في فلسطين، ويستثمر في الأعمال التجارية والشباب والمدارس، ويساعد على توفير المياه النظيفة في غزة، وتعزيز المجتمع المدني والاستثمار في التعليم والصحة. "

وتشمل حزمة المساعدة التي اعتمدت حديثا، 14.9 مليون يورو للأنشطة في القدس الشرقية للحفاظ على الطابع الفلسطيني للمدينة والتصدي للتدهور المقلق للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشمل انتشار الفقر على نطاق واسع.

وتشمل 27.6 مليون يورو لدعم بناء دولة فلسطينية ديمقراطية وخاضعة للمساءلة من خلال إصلاحات السياسات المستهدفة، وضبط أوضاع المالية العامة، وتعزيز الأعمال التجارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز المجتمع المدني الفلسطيني، وتوفير فرص الحصول على المياه والطاقة.

وتأتي هذه الحزمة بالإضافة إلى تمويل الاتحاد الأوروبي الذي اعتمد بالفعل مبلغ 158.1 مليون يورو في شكل مساعدة مالية مباشرة لدعم السلطة الفلسطينية في تغطية نفقاتها المتكررة (الرواتب والمعاشات التقاعدية وتقديم المساعدة للأسر الفلسطينية الضعيفة والمتأخرات في مستشفيات القدس الشرقية).

ويشمل دعم الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك المساعدة الإنسانية وبناء القدرات والحكم الديمقراطي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي عام 2017، بلغ هذا المبلغ حوالي 359 مليون يورو من جميع مصادر التمويل.

ترجمة مركز الدراسات السياسية والتنموية