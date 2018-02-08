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غزة-محمد العرابيد

قال القيادي في حركة "حماس" بالضفة المحتلة وصفي قبها :"إن جريمة اغتيال المطارد أحمد جرار من جنين تكشف حجم ومتانة التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة ومخابرات الاحتلال".

وأضاف قبها بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال:" إن أجهزة السلطة الأمنية تمارس دور مشبوه في ملاحقة قيادات المقاومة في الضفة لتغيبهم عن المشهد السياسي".

وأوضح في حوار مع "الرسالة" ستنشر تفاصيله بعددها المقبل، أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال يقف عائقًا أمام استمرار انتفاضة القدس، مشيرا إلى دور السلطة في تسليم معلومات عن خلايا المقاومة في الضفة للاحتلال بشكل يومي.

وأكد القيادي في حركة حماس بالضفة، أن التنسيق الأمني مرفوض بكل أشكاله في ظل التعديات والهجمات التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بصورة يومية ومتكررة.

وأفرجت سلطات الاحتلال، مساء أمس الأربعاء، عن وزير الأسرى والمحررين السابق، والقيادي بحركة حماس وصفي قبها، حيث توجه مباشرة إلى بيت عزاء الشهيد أحمد نصر جرار في بلدة واد برقين بجنين شمال الضفة.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت قبها بعد فترة وجيزة من خروجه من السجن العام الماضي، علما أنها أيضا اعتقلت نجله أسامة في إطار الاعتقالات الواسعة التي أعقبت ملاحقة الشهيد أحمد نصر جرار وأفرجت عنه لاحقاً.

وينحدر القيادي قبها من مدينة جنين، وكان وزيرًا للأسرى وقضى في سجون الاحتلال ما مجموعه (14عامًا).