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غزة - الرسالة نت

يشهد مساء غد الجمعة, انطلاق منافسات الأسبوع السادس عشر من دوريي الدرجتين الممتازة والأولى, بإقامة أربعة لقاءات على الملاعب المعشبة في قطاع غزة.

ففي الممتازة يستضيف خدمات الشاطئ منافسه الأهلي على ملعب فلسطين في غزة, بينما يلتقي اتحاد خانيونس مع الهلال على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.

أما في الأولى, فيلعب خدمات البريج مع خدمات النصيرات على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى, ويواجه بيت لاهيا نظيره خدمات خانيونس على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.

"حياة أو موت"

ويترقب خدمات الشاطئ نظيره الأهلي على أحر من الجمر, في مباراة نارية بين الفريقين, الساعيين للتقدم في جدول الترتيب, بهدف الابتعاد عن القاع.

"البحرية" (العاشر 13 نقطة) يدخل المواجهة واضعا أمامه طموح تحقيق النقاط الثلاث مع مديره الفني إحميدان بربخ, لأجل العودة إلى سكة الانتصارات, التي توقفت منذ 8 جولات, علما أنه خسر أمام شباب خانيونس (1-2) الأسبوع المنقضي.

أما الأهلي (التاسع 13 نقطة), فيمنّي نفسه بالعودة إلى معقله بالانتصار برفقة مدربه توفيق الهندي, والذي سيعني تأمين وضعه في جدول الترتيب نوعا ما, لأجل مواصلة الصحوة التي حققها الجولة الماضية بالفوز على شباب رفح (3-2).

المصير المجهول

وفي موقعة مهمة ومصيرية على صعيد التقدم في جدول الترتيب, يتأهب اتحاد خانيونس لتحدي منافسه الهلال.

ويأمل "الطواحين" (الثاني عشر والأخير 11 نقطة) أن يكون هذا اللقاء بمنزلة الصحوة الحقيقية بالنسبة له هذا الموسم مع مديره الفني محمد صيدم, لأجل القفز عدة مراكز في الجدول, بهدف إسعاد جماهيره الغاضبة, بعد الخسارة القاسية أمام الصداقة (0-6) في الجولة الماضية.

في المقابل, يبحث الهلال (الثامن 18 نقطة) عن فوزه الثاني تواليا, والذي سيكفل له وضع قدم في المكان الدافئ بالترتيب مع مدربه حازم الوزير, لاسيما بعد الانتصار الثمين على غزة الرياضي (1-0) مؤخرا.

صراع الأولى

وفي منافسات الدرجة الأولى, تجري مباراة متكافئة ومثيرة بين خدمات البريج وخصمه خدمات النصيرات.

ويطمح خدمات البريج (الثالث 24 نقطة) لاستغلال اللقاء لأجل تصحيح أوضاعه في المسابقة, بينما يرنو خدمات النصيرات (الثاني 28 نقطة) لخطف الصدارة لأول مرة هذه الموسم, وهو الأمر الذي سيتحقق في حال فوزه في المباراة, مقابل تعثر خدمات خانيونس أمام بيت لاهيا.

وفي آخر لقاءات الجمعة, يلتقي بيت لاهيا (الرابع 23 نقطة) مع خدمات خانيونس (الأول 28 نقطة) في صراع قوي وطاحن بين الطرفين, اللذين يأملان الظهور بشكل قوي في المواجهة لضمان حصد النقاط الثلاث.