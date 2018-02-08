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الرسالة نت - فادي حجازي

حقق اتحاد الشجاعية انتصارا غاليا على نظيره القادسية (1-0), في الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الممتازة, ما جعله يرتقي للمركز السادس في جدول الترتيب.

ويملك "المنطار" 20 نقطة في المسابقة, حققها من 5 انتصارات, و5 تعادلات, و5 خسارات, وهي أرقام مثيرة, ونفس الأمر تكرر مع التفاح في دوري الأولى الذي يحتل المركز الثامن برصيد 20 نقطة أيضا.

وتواصلت لعبة الأرقام الغريبة بين الفريقين على وجه الخصوص, إذ سجل الشجاعية 19 هدفا في دوري الممتازة, وتلقت شباكه مثلها, وكذلك أحرز التفاح 18 هدفا في دوري الأولى, واهتزت شباكه مثلها, ما يفسر التشابه الكبير بينهما هذا الموسم.

يشار إلى أن الشجاعية والتفاح يعتبران ضمن الأندية العريقة والكبيرة التي تقع في منطقة شرق غزة.