تصغير الخط تكبير الخط

غزة-الرسالة نت

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، صباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من سمو الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن هنية أطلع الأمير القطري طبيعة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعيشها قطاع غزة، في ظل تفاقم الحصار ونقص الوقود الذي تسبب فيه إغلاق عدة مستشفيات ومرافق طبية في القطاع.

وأكد الأمير القطري، على استمرار دعم دولته للشعب الفلسطيني، ومواصلة مشاريع الإعمار في القطاع، مشدداً على أن قطر ستسعى لتوفير الوقود اللازم لمختلف القطاعات.

وعبر هنية عن شكره وشكر أهالي قطاع غزة، لسمو الأمير القطري على دعمه الدائم للشعب الفلسطيني، وعلى استجابته لمناشدة أهل غزة.