تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - فادي حجازي

طلب مجلس إدارة النادي الأهلي من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, تأجيل لقاء الفريق مع خدمات الشاطئ المقرر الجمعة على ملعب فلسطين بغزة, ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد مجلس الإدارة أنه طلب من اتحاد القدم تأجيل لقاء "البحرية", لحين صدور نتيجة الاستئناف الذي تقدم به النادي, ردا على عقوبات المباراة الماضية مع شباب رفح.

وأوقف الاتحاد توفيق الهندي مدرب الأهلي, وصلاح نصر المشرف الرياضي, واللاعبين أحمد حسنين وزياد أبو العمرين, ومنع الجماهير من مرافقة الفريق 3 مباريات, بالإضافة لغرامات مالية, بسبب التجاوزات التي حدثت عقب نهاية لقاء "الزعيم".

يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز التاسع في دوري الممتازة برصيد 13 نقطة.