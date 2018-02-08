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الدوحة - الرسالة نت

وجّه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الخميس، بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة تسع ملايين دولار، للتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت صحيفة العرب القطرية، إن "المساعدات تشمل المستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية ووقود مولدات المستشفيات في قطاع غزة".

وأضافت "تأتي السامية لمساعدة أهالي غزة استجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع والنداءات الأممية بهذا الخصوص لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع هذه الأيام بسبب النقص الحاد في الأدوية ووقود تشغيل المستشفيات وغيرها من المواد الأساسية جراء الحصار".

وتأتي المساعدات في أعقاب اتصال هاتفي أجراه أمير قطر برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صباح الخميس، أطلعه خلاله على ظروف القطاع الإنسانية، وأكد سمو الأمير دعن دولته للشعب الفلسطيني وقطاع غزة.