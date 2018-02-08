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أنقرة-الرسالة نت

اتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين الخميس على "إقامة مواقع مراقبة عسكرية جديدة في منطقة إدلب السورية"، وعقد قمة ثلاثية بمشاركة إيران في إسطنبول "على غرار سابقتها في سوتشي"، دون تحديد موعد للقمة.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين "تناولا خلاله آخر التطورات في سوريا وفي مقدمتها عفرين وإدلب"، كما أنهما بحثا الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

بدوره قال المكتب الصحفي للكرملين إن بوتين وأردوغان أكدا خلال الاتصال "على أهمية استمرار التعاون الروسي التركي الإيراني حول سوريا.. وعلى أهمية الالتزام الصارم باتفاقيات أستانا حول سوريا".

وأضاف الكرملين، أن الزعيمين اتفقا كذلك "على رفع مستوى التنسيق بين القوات وأجهزة الأمن الروسية والتركية في مكافحة الإرهاب".

وتأتي هذه التطورات في ظل مواصلة تركيا والجيش السوري الحر عملية عسكرية منذ أكثر من أسبوعين في الأراضي السورية تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين شمال البلاد.