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الرسالة نت - وكالات

تجاهل الإيطالي فرانشيسكو توتي "أسطورة" روما، مواطنه لوتشيانو سباليتي مدربه السابق في "الذئاب" والمدير الفني الحالي لإنتر ميلان، خلال حوار له مع إحدى وسائل الإعلام الروسية.

ونشبت العديد من المشكلات بين توتي وسباليتي خلال تواجدهما بفريق العاصمة الإيطالية الموسم الماضي، بسبب عدم مشاركة قائد روما السابق بشكل مستمر في المباريات.

وقال النجم الإيطالي تعليقا على صورة سباليتي في حوار نقلته النسخة الإيطالية من موقع "غول العالمي": "أنا لا أعرفه"، رافضا التعليق عليه بأي كلمة, وهو ما يفسر غضب اللاعب من المدرب عن "التهميش" الذي تعرض له الموسم المنصرم.

يشار إلى أن توتي اعتزل لعب كرة القدم عقب نهاية الموسم الماضي، فيما انتقل سباليتي لتدريب إنتر ميلان منذ بداية الموسم الجاري.