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غزة - الرسالة نت

شهدت قائمة أقوى خمسة أندية هجوميا دوري الدرجة الممتازة عقب مرور خمس عشرة جولة, مفاجأة كبيرة بوجود الأهلي في المركز الثالث, رغم أنه يتواجد في المراكز الأخيرة بجدول الترتيب.

وسجل الأهلي 21 هدفا كثالث أقوى خط هجوم في الممتازة, خلف الصداقة الأول بـ25 هدفا, وشباب خانيونس الثاني بـ22 هدفا, بينما يأتي اتحاد الشجاعية رابعا بـ19 هدفا, وغزة الرياضي وشباب رفح بـ18 هدفا لكل واحد منهما.

ولعل الغريب في وجود الأهلي بمركز متقدم بقائمة أفضل هجوم, أن الفريق يحتل المركز التاسع في دوري الممتازة برصيد 13 نقطة, ما يعتبر تناقضا كبيرا بين وضعيته في الجدول من جهة, وحالة مهاجميه المميزين من جهة أخرى.

يشار إلى أن الأهلي يعاني الأمرّين هذا الموسم, بسبب تواضع خط دفاعه الذي يعتبر الأضعف في الدوري, بعدما اهتزت شباكه 26 مرة.