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الدوحة-الرسالة نت

أكد السفير محمد العمادي رئيس لجنة إعادة إعمار غزة أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعطى التوجيهات العاجلة بتقديم مساعدات طارئة لقطاع غزة بقيمة ثلاثة وثلاثين مليون ريال قطري (٩ مليون دولار).

وقال العمادي، مساء الخميس إن " هذه التوجيهات السامية تأتي لمساعدة أهالي غزة نظراً للأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشونها، واستجابة للنداءات الأممية ومناشدات المؤسسات الدولية بهذا الخصوص لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع هذه الأيام بسبب النقص الحاد في الأدوية ووقود تشغيل المستشفيات، وكذلك النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية لسكان القطاع جراء الحصار والأوضاع المأساوية في غزة".

وكشف العمادي، بأنه سيزور الأراضي الفلسطينية في النصف الثاني من الشهر الجاري، وذلك لتنفيذ توجيهات سمو الأمير والإشراف المباشر مع الوزارات المختصة في الحكومة الفلسطينية على آليات توزيع المنحة.

ووفقاً لموقع اللجنة القطرية الإلكتروني، فإن العمادي سيتفقد مشاريع إعادة الإعمار التي نفذتها اللجنة القطرية بقطاع غزة، وافتتاح بعض المشاريع التي تم إنجازها.