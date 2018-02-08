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الرسالة نت - وكالات

يسعى الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لـمانشستر سيتي، إلى ضم السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كونه يعتبر البديل المستقبلي للبلجيكي فينسنت كومباني مدافع وقائد الفريق.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي, أن سكرينيار خطف الأنظار في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري, بعدما قدّم عروضا رائعة مع "النيراتزوري".

وانضم المدافع لصفوف إنتر ميلان خلال الصيف الماضي, قادما من سامبدوريا مقابل 20 مليون يورو.

ويأتي اهتمام غوارديولا بسكرينيار، رغم تعاقده في يناير الماضي مع الفرنسي إيمريك لابورت من صفوف أتلتيك بلباو.

يشار إلى أن سكرينيار شارك مع الإنتر في 23 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، أحرز خلالها 3 أهداف.