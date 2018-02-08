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القدس المحتلة-الرسالة نت

أطلقت سفن بحرية إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، النار على جسمين عائمين بعد أن سحبهم التيار البحري من المياه البحرية اللبنانية إلى المياه البحرية الإسرائيلية قبالة شواطئ نهاريا.

ووفقاً لموقع "0404 العبري "، فقد فتحت إحدى سفن الدبورا التابعة لسلاح البحرية النار تجاه الجسمين العائمين خوفاً من أن يكونوا عبارة ألغام متفجرة، حيث تم استنفار البحرية الإسرائيلية وجنود من وحدات خاصة بسبب هاذين الجسمين.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الوحدات الخاصة استمرت بإطلاق النيران على الجسمين، كما تم إخلاء جميع الإسرائيليين الذين كانوا يستجمون على شاطئ نهاريا.