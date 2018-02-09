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الرسالة نت - وكالات

يعاني المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي من كثرة الإصابات منذ وصوله إلى فريق برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وهو الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول تكرار الإصابة، خصوصا بعد غيابه للمرة الثانية عن النادي "الكتالوني".

ولعب ديمبلي أربع مباريات مع برشلونة في بداية الموسم، لكنه تعرض لإصابة أبعدته حوالي أربعة أشهر عن الملاعب، وفي أول مباراة له بعد عودته تجددت الإصابة، وأعلن النادي "الكتالوني" عن غيابه حوالي الشهر، لذلك ما هي أبرز أربعة أسباب لتجدد الإصابة؟.

1- البراءة واندفاع الشباب:

يمكن اعتبار الاندفاع والحماس الذي يملكه عثمان ديمبلي، أحد أسباب تجدد الإصابة، وذلك لأنه لا يملك الكثير من الخبرة والنضج للتعامل مع جسده ومعرفة متى يتابع الضغط ومتى يتوقف, والأمر الذي يؤكد ذلك ما قاله المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي بعد الإصابة الأولى، عندما نوه بأن لاعبا يملك الخبرة لا يرتكب هذا الخطأ على أرض الملعب.

2- التحضير السئ مع دورتموند:

هناك سبب آخر لعدم جهوزية ديمبلي وحساسيته على أرض الملعب، وهو التحضير السئ مع بوروسيا دورتموند في الصيف الماضي, إذ غاب عن معظم المباريات التحضيرية للفريق الألماني وكذلك المعسكرات، وذلك لأنه كان يحاول إجبار ناديه للانتقال إلى برشلونة الإسباني آنذاك, وبذلك لم يتحضر جيدا للدخول في أجواء النادي "الكتالوني" سريعا.

3- الدور الجديد في برشلونة:

عندما ينتقل لاعب إلى فريق جديد، يعاني قليلا من أجل التأقلم مع المجموعة فكيف لو تعلق الأمر بفريق بحجم برشلونة.

ولعب ديمبلي دورا جديدا في النادي "الكتالوني" وفي مركز مختلف عن دورتموند، هذا بالإضافة إلى أن طبيعة الدوري الإسباني مختلفة عن الدوري الألماني كثيرا, ومع دورتموند كان لديه دور هجومي فقط ولا يدافع، لكن مع فالفيردي الأمر مختلف فعلى كل اللاعبين الارتداد إلى الخلف لمساعدة المجموعة.

4- الضعف الذهني:

يمكن اعتبار الضعف الذهني عاملا في تكرر إصابة ديمبلي، لأن المهاجم الفرنسي كان يلعب بخوف على أرض الملعب، وهو الأمر الذي أثر ربما على تحركاته المتعثرة والتي تسبب بإصابته، وهذا بدا واضحا عندما شارك في أكثر من مباراة خصوصا عندما يلعب إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.