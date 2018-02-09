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الرسالة نت - وكالات

أكد الدومينيكاني ماريانو دياز مهاجم ليون، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـريال مدريد، هو سبب رحيله عن الفريق "الملكي" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما أقنعه بالمغادرة للدوري الفرنسي, للحصول على مزيد من الدقائق للعب.

وانتقل ماريانو من لـ"الملكي" إلى ليون الصيف الماضي مقابل 8 ملايين يورو، ليصبح واحدا من أبرز النجوم، حيث شارك في 29 مباراة، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 4 أهداف.

وقال لصحيفة "آس" الإسبانية": "اتخذت قراري بالرحيل عن الريال بعد جلسة مع المدير الفني ورئيس النادي، حيث أقنعاني أن الانتقال لفريق ليون سيكون فرصة كبيرة بالنسبة لي للمشاركة وتسجيل الأهداف".

وأضاف: "أعتقد أن هذا القرار هو الأفضل لي، لأن الحصول على المزيد من الدقائق سيمنحني المزيد من الثقة، لقد جئت إلى هنا لأظهر للجميع قدراتي، وهو ما يحدث في الوقت الجاري".

يشار إلى أن ماريانو لم يشارك مع الريال في الموسم الماضي سوى في 14 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلهم.