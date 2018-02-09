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غزة- الرسالة نت

قال السفير القطري محمد العمادي "إن الوضع الذي تعيشه غزة خطير، ومن الممكن أن يتطور لحرب مع إسرائيل".

ودعا العمادي خلال مقابله مع "أسوشيتد برس" المجتمع الدولي لإرسال مساعدات لقطاع غزة، آملاً أن يشجع المبلغ المالي الذي ستقدمه قطر لقطاع غزة والبالغ 9 مليون دولار دولاً اخرى لتقدم المساعدات لغزة.

ومن المقرر أن يزور العمادي في النصف الثاني من الشهر الجاري، الجاري لمتابعة توجيهات أمير قطر بتنفيذ المنحة الإغاثية الطارئة لقطاع غزة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد تلقى، أمس الخميس اتصالا هاتفيا من سمو الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن هنية أطلع الأمير القطري طبيعة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعيشها قطاع غزة، في ظل تفاقم الحصار ونقص الوقود الذي تسبب فيه إغلاق عدة مستشفيات ومرافق طبية في القطاع.

وأكد الأمير القطري، على استمرار دعم دولته للشعب الفلسطيني، ومواصلة مشاريع الإعمار في القطاع، مشدداً على أن قطر ستسعى لتوفير الوقود اللازم لمختلف القطاعات.

وعبر هنية عن شكره وشكر أهالي قطاع غزة، لسمو الأمير القطري على دعمه الدائم للشعب الفلسطيني، وعلى استجابته لمناشدة أهل غزة.