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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هآرتس:

حادث استثنائي في الجولان: إطلاق نار من الأراضي السورية باتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار

بعد حادث إطلاق النار على حارس الأمن: عينت وزارة الخارجية سفيرا جديدا في عمان

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يديعوت أحرونوت:

أحبطت قوات الجيش عملية طعن في تلال الخليل الجنوبية

اعتقال 10 جنود إسرائيليين بينهم 4 مجندات للاشتباه في تعاطيهم وتجارتهم بالمخدرات في قاعدة تدريب 1

الفلسطينيون: يجب أن تشمل محادثات السلام مع إسرائيل أكبر عدد ممكن من الوسطاء

إيران إلى الغرب: "إذا تم الحفاظ على الاتفاق النووي سنتفق على مناقشة قضايا أخرى"

الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار من سوريا نحو طائرة إسرائيلية بدون طيار في مرتفعات الجولان، دون وقوع إصابات

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معاريف:

مصدر سياسي: نشعر بالقلق إزاء الثمن الباهظ الذي ستدفعه "إسرائيل" في حال انهيار قطاع غزة

تقارير من مصر: إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء ويبدو أن ذلك استعدادا للقيام بحملة عسكرية كبيرة ضد داعش

حاول فلسطيني طعن جندي قرب الخليل وتم القبض عليه

ترامب تسعى لتمويل بناء الجدار على الحدود المكسيكية

البيت الابيض: تلرسون سيزور الاردن ولبنان ومصر وتركيا خلال ثلاثة ايام

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"إسرائيل" هيوم:

لافروف: هدف الولايات المتحدة هو تحقيق إنجازات اقتصادية في سوريا

حاول فلسطيني طعن جندي قرب الخليل وتم القبض عليه

سيتم استجواب عضو الكنيست "دافيد" بيتان" للمرة السابعة يوم الأحد في وحدة التحقيقات لاهاف 433

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القناة 7 العبرية:

مجلس يشع: ليس لدى نتنياهو أي عائق أمام تطبيق السيادة على الضفة الغربية

المسؤول القطري "محمد العمادي" في مقابلة مع "اسوشييتد برس": من أجل مساعدة سكان قطاع غزة هناك حاجة لإجراء اتصالات مع "إسرائيل"

رئيس لبنان: سنرد على أي هجوم على الأراضي اللبنانية

ترامب يشكر رئيس غواتيمالا على نيته نقل السفارة إلى القدس

محاولة طعن عند مفرق الفوار وتم اعتقال المنفذ

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القناة 12 العبرية:

أطلق النار على طائرة بدون طيار إسرائيلية في الجولان

حاول فلسطيني طعن جندي قرب الخليل

الفساد في ريشون ليتسيون: سيتم التحقيق مع دافيد بيتان مرة أخرى

الأزمة انتهت: سفير إسرائيلي جديد في الأردن

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القناة 14 العبرية:

إطلاق نار من سوريا نحو طائرة استطلاع وأصيب منزل في مجدل شمس

الإمارات ستحول 2 مليون دولار إلى غزة للمساهمة في حل أزمة الكهرباء في القطاع

المصالحة مع الأردن: تم تعيين سفير جديد في عمان

سيتم استجواب عضو الكنيست "دافيد" بيتان" للمرة السابعة يوم الأحد في وحدة التحقيقات لاهاف 433

حادث طريق بين حافلتين في طبريا: 11 جريح بينهم 1 متوسطة و 5 طفيفة،

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والا العبري:

أعيرة نارية أطلقت من سوريا نحو طائرة إسرائيلية بدون طيار وعثر على الطلقات في قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان الشمالية

سلاح البحرية أطلق النار تجاه قطع عائمة مشبوهة مصدرها من لبنان وصلت عند منطقة روش هنيكراه شمال البلاد قبالة ساحل رأس الناقورة

سيتم استجواب عضو الكنيست "دافيد" بيتان" للمرة السابعة يوم الأحد في وحدة التحقيقات لاهاف 433

القائد السابق للمنطقة الجنوبية الجنرال دان هرئيل: أنا قلق جدا بشأن الوضع الإنساني السيء في غزة , إن بناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل قطاع غزة سيخفف بعض الضغط هناك , وأنا لا أعرف لماذا وزير الدفاع يعارض هذه الفكرة