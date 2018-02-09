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غزة- الرسالة نت

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون الجمعة غائماً جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد السبت غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، والأحد يكون غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يوم الاثنين المقبل يكون غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون فرصه مهيأة بإذن الله خاصة في ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.