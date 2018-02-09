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الضفة المحتلة- الرسالة نت

دعت الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية إلى جمعة غضب شعبي جديدة؛ ردا على اغتيال الشهيد أحمد جرار وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت الفصائل الشعب الفلسطيني بالخروج في مسيرات حاشدة اليوم الجمعة تحت شعار "جمعة الشهيد أحمد جرار"، والتوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية.

بدورها، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "النفير الجماهيري العام عقب صلاة الجمعة وفاء لدماء الشهيد أحمد جرار"، كما دعت للمشاركة في مسيرات التأبين الرمزية الحاشدة في شتى المحافظات وأداء صلاة الغائب على روح الشهيد.

وفي السياق، دعت حركة الجهاد الإسلامي إلى تصعيد المقاومة والمواجهات مع الاحتلال واعتبار الجمعة يوم تصعيد وغضب شعبي في كافة الأراضي الفلسطينية، مطالبة بالتوجه إلى كل نقاط التماس مع إسرائيل.

كما دعت حركة فتح إلى اعتبار الجمعة يوم غضب على نقاط التماس مع قوات الاحتلال نصرة للقدس المحتلة ووفاء لدماء الشهداء.

ودعا ائتلاف شباب الانتفاضة إلى الخروج في مسيرات تأبين رمزية للشهيد أحمد جرار عقب صلاة الجمعة بمختلف محافظات فلسطين.

واستشهد جرار الثلاثاء الماضي أثناء اشتباكات مع قوات الاحتلال في قرية اليامون بقضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعد مطاردة استمرت نحو شهر، حيث تتهمه إسرائيل بقتل مستوطن في التاسع من الشهر الماضي قرب مدينة نابلس (شمالي الضفة الغربية).