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الرياض- الرسالة نت

قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية اعتقلت الناشطة الحقوقية السعودية نهى البلوي للتحقيق معها بشأن مشاركاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور انتقدت فيه التطبيع مع إسرائيل. وطالبت المنظمة في بيان بالإفراج الفوري عنها.

ويعتقد ناشطون أن اعتقال البلوي يأتي بعد أن هاجمت بالمقطع المصور ما قالت إنها مساعي الحكومة السعودية للتطبيع مع إسرائيل.

من جهته، قال الناشط الحقوقي السعودي ورئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان يحيى عسيري -في مقابلة مع الجزيرة- إن السلطات السعودية باعتقالها الناشطة نهى البلوي تثبت أنها لم تعد تحتمل أي نقد.

وكانت الناشطة السعودية قد استدعيت للتحقيق يوم 23 من الشهر الماضي. لكنها كغيرها، ذهبت للتحقيق ولم تعد.

وبذلك تنظم البلوي إلى الداعيتين نورة السعد ورقية المحارب، والناشطة عائشة المرزوق المحتجزات لدى السلطات السعودية ولم توجه لهن تهم حتى الآن.