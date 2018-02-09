تصغير الخط تكبير الخط

واشنطن- الرسالة نت

يختبر فيسبوك حاليا ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالتعليق بـ"لا يعجبني" على ما يرد في المحتوى، مما يعد أحد التغييرات المهمة خلال سنوات في نشاط الشبكة الاجتماعية الأكثر انتشارا.

وفي سلسلة من التغريدات، أرسلت صحفية التكنولوجيا المعروفة تيلور لورينز صورا للتغذية الإخبارية على فيسبوك تظهر الخيار الخاص بالتعليقات التي "لا تعجبني"، بجانب زري "أعجبني" و"الرد"، ومنذ ذلك الحين سجل العديد من الأشخاص رؤيتهم لهذا الخيار.

وهذه الميزة الجديدة مشابهة لتصميم موقع "رديت" (Reddit)، ولفتت انتباه المؤسس المشارك للموقع أليكس أوهانيان الذي غرد ردا عليها بقوله "أعظم إطراء، وأتمنى لو كنت سجلتها كعلامة تجارية وأسجل إعجابي بها عندما ابتكرتها".

تجدر الإشارة إلى أن زر "لا يعجبني" أو التصويت بعلامة الإبهام لأسفل تتردد إشاعات منذ فترة طويلة بأنها الخطوة التالية لفيسبوك، وحتى الآن كانت هذه المنصة الاجتماعية عالقة مع زر "أعجبني" فقط، لكن يبدو أن الميزة حقيقية رغم افتراض البعض أن الصور كانت زائفة.