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غزة- الرسالة نت

غادر وفد قيادي رفيع في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة عبر معبر رفح البري، صباح اليوم الجمعة.

وقالت حماس في بيان لها إن الزيارة تأتي ضمن ترتيبات مسبقة وبإطار جهودها للتشاور مع مصر للتخفيف عن أهل غزة وفكفكة أزماته المختلفة والتي أوصلت القطاع لحافة الهاوية.

وأشارت إلى أنها ستبحث استكمال تنفيذ إتفاق المصالحة على أساس اتفاق 2011 و2017، ولدفع الجهود المصرية لإتمامها.

ونبهت حماس إلى أنها تأتي ضمن الجهود التي تبذلها لحماية القضية الفلسطينية ومواجهة القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس ومواجهة الاستيطان.

وبحسب بيان الحركة فإن الوفد يترأسه رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وعضوية كلا من القياديين خليل الحية، وروحي مشتهى، وفتحي حماد

وتعتبر زيارة هنية هذه الثانية منذ انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس.